رئيس أذربيجان: إرادتنا القوية وجيشنا المنتصر سيرد على كل مخطط قذر ضدنا
AzerTAg.az
١٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٥:٣٢]
باكو، 18 مارس، (أذرتاج)
خلال حرب قره باغ الثانية، تعرضنا لضغوط كثيرة من الخارج وشاهدنا أرسل الكثير من المساعدات إلى أرمينيا. كان حلفاء أرمينيا يحاولون توقيفنا بطرق مختلفة.
أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في خطابه للشعب الأذربيجاني بمناسبة حلول عيد نيروز في قرية تاليش بمنطقة تارتار.
أضاف رئيس الدولة: "لم يتمكن أحد من الوقوف أمامنا. ولا يستطيع هذا الآن ولن يقدر عليه غدا. وإرادتنا وسياستنا القوية وجيشنا المنتصر سيرد على كل مخطط قذر ضدنا".
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