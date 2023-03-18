  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    رئيس أذربيجان: إرادتنا القوية وجيشنا المنتصر سيرد على كل مخطط قذر ضدنا

    ١٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٥‎:٣٢]
    رئيس أذربيجان: إرادتنا القوية وجيشنا المنتصر سيرد على كل مخطط قذر ضدنا

    باكو، 18 مارس، (أذرتاج)

    خلال حرب قره باغ الثانية، تعرضنا لضغوط كثيرة من الخارج وشاهدنا أرسل الكثير من المساعدات إلى أرمينيا. كان حلفاء أرمينيا يحاولون توقيفنا بطرق مختلفة.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في خطابه للشعب الأذربيجاني بمناسبة حلول عيد نيروز في قرية تاليش بمنطقة تارتار.

    أضاف رئيس الدولة: "لم يتمكن أحد من الوقوف أمامنا. ولا يستطيع هذا الآن ولن يقدر عليه غدا. وإرادتنا وسياستنا القوية وجيشنا المنتصر سيرد على كل مخطط قذر ضدنا".

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٢٥‎]
    13 شاحنة تموين خاصة بقوات حفظ السلام الروسية تمر عبر طريق لاتشين وخانكندي بدون مانع
    ١٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٢٦]
    رئيس أذربيجان يعلن شرطا لبقاء أرمينيا بشكل مريح على مساحة 29 ألف كيلومتر مربع
    ١٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٠٩]
    الرئيس الأذربيجاني: لا ينس أحدٌ نتائج حرب قراباغ الثانية
    ١٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٥‎٤]
    الرئيس إلهام علييف: تنظم في بعض البلدان مؤتمرات حول الشؤون الداخلية لأذربيجان