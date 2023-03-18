رئيس أذربيجان: نحذر قيادة أرمينيا من القيام بالأعمال القذرة

باكو، 18 مارس (أذرتاج)

للأسف ان أرمينيا لم تستخلص درسا من الحرب القراباغية الثانية بعدُ. إذ نرى ظهور أنصار النزعة الانتقامية في أرمينيا. لا تزال تُسمع في أرمينيا مزاعم على أذربيجان واراضيها.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في خطابه الى الشعب في قرية تاليش المحررة من الاحتلال بمناسبة حلول عيد نيروز في 18 مارس.

حذر الرئيس علييف، في قرية تاليش المحررة، قيادة أرمينيا وبعض الدول الداعمة لها من القيام بهذه الاعمال القذرة ودعاها التجنب منها. أضاف ان عزم دولة أذربيجان وشعبها لا يمكن زعزعته بأي تأثير أجنبي.