الرئيس إلهام علييف: خلال الـ30 سنة، لم ترد أية منظمة دولية على كلماتنا بشأن احتلال (أراضينا)
AzerTAg.az
١٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:١٨]
باكو، 18 مارس، أذرتاج
قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، في خطابه الى الشعب في قرية تاليش المحررة من الاحتلال الأرميني بمناسبة حلول عيد نيروز في 18 مارس، "إننا رفعنا صوتنا المحق في جميع المنظمات الدولية بشأن الاحتلال خلال الـ30 سنة الماضية ولكن للأسف الشديد، لم نجد بينها منظمة ردت على كلماتنا.
وأكد الرئيس علييف على أن الوسطاء المعنيين بتسوية نزاع قراباغ كانوا يسعون إلى تجميد القضية وليس إلى حلها. إن المعلومات الجديدة التي تم التوصل اليها الآن أي خلال سنتين ونصف مضت على انتهاء حرب قراباغ الثانية تثبت هذا مرة أخرى.
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