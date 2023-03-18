الرئيس: رفضنا محاولات لبدئنا التعاون مع أرمينيا في فترة الاحتلال الأرميني

باكو، 18 مارس، (أذرتاج)

تم بذل العديد من الجهود لبدء التعاون مع أرمينيا في فترة الاحتلال الأرميني. لكن أذربيجان شعبنا وحكومة رفضت بعزمها القوي كل هذه المحاولات.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في خطابه الى الشعب في قرية تاليش المحررة من الاحتلال بمناسبة حلول عيد نيروز في 18 مارس.

أشار الرئيس الى "ان نضالنا عادل، لقد قلت مرارا خلال فترة احتلال (أراضينا) إنه إذا لا تُعالَج القضية سلميا، فنحرر اراضينا من الاحتلال بالقوة".