الرئيس إلهام علييف: تنظم في بعض البلدان مؤتمرات حول الشؤون الداخلية لأذربيجان

باكو، 18 مارس، أذرتاج

قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، في خطابه الى الشعب في قرية تاليش المحررة من الاحتلال الأرميني بمناسبة حلول عيد نيروز في 18 مارس، إنه تنظم مؤتمرات وندوات مختلفة في بعض البلدان حول شؤون أذربيجان الداخلية.

وأوضح رئيس الدولة أن بعض البلدان الموالية للأرمن تعترف باستقلال ما يسمى بقراباغ الجبلية غير الموجودة في أراضي أذربيجان وعلى خارطة العالم وما يعني ذلك؟ يعني ذلك أن غرض تلك القوى كلها، خلال فترة الاحتلال الأرميني، لم يكن إلا تخليد هذا الاحتلال وهذا ليس حلا للنزاع بل تجميده.