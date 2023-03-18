الرئيس الأذربيجاني: لا ينس أحدٌ نتائج حرب قراباغ الثانية

باكو، 18 مارس، أذرتاج

قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، في خطابه الى الشعب في قرية تاليش المحررة من الاحتلال الأرميني بمناسبة حلول عيد نيروز في 18 مارس، "إننا قد أبدينا قوة شعب أذربيجان ومزاياه الأخلاقية العالية في ساحة القتال خلال الـ44 يوما وما فر أحد من الجيش الأذربيجاني (إبان الحرب) والحال أن عدد الفارّين من جيش أرمينيا لم يكن 10 آلاف هارب بل 11 ألف هارب حسب المعلومات الأخيرة.

وشدد الرئيس علييف مرة أخرى على أن نتائج حرب قراباغ الثانية لا ينساها احد وعلى الجميع أن يقبلوا الوقائع الجديدة، مفيدا انه لا ينبغي لأحد أن ينسى بقاء أراضينا تحت وطأة الاحتلال الأرميني الذي دام 30 سنة ويجب أن تبقى هذه العوامل المهمة في ذاكرة كل شخص من اجل معاهدة سلام مستقبلية.