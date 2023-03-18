رئيس أذربيجان يعلن شرطا لبقاء أرمينيا بشكل مريح على مساحة 29 ألف كيلومتر مربع

باكو، 18 مارس، أذرتاج

قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في خطابه الى الشعب في قرية تاليش المحررة من الاحتلال الأرميني بمناسبة حلول عيد نيروز في 18 مارس إن أرمينيا التي تقول اليوم "قراباغ هي أرمينيا ونقطة" وتهددنا بحرب جديدة تبحث الآن عن سيد (راعٍ) جديد لها ولن يفيدها هذا.

وأعلن الرئيس علييف أن ثمة شرطا واحدا لتواجد أرمينيا بشكل مريح على مساحة 29 الف كيلومتر مربع وهو ضرورة أن تقبل شروطنا وهي أن تعترف رسميا قراباغ بأرض أذربيجان وتوقع على معاهدة سلام معنا وتشارك في اعمال ترسيم الحدود بناء على شروطنا، كي يعيشوا على مساحة 29 ألف كيلومتر مربع عيشا مريحا كما يرغبون الآن فيه.