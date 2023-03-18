باكو، 18 مارس (أذرتاج)

تم انتخاب الأمناء العامين المساعدين للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك خلال الدورة 49 لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة في نواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية تحت شعار "الوسطية والاعتدال صمام الأمن والاستقرار" يومي 16 و17 مارس 2023.

وقد تم انتخاب السفير سمير بكر ذياب من دولة فلسطين لمنصب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس، وانتخاب السفير يوسف بن محمد الضبيعي من المملكة العربية السعودية لمنصب الأمين العام المساعد للشؤون السياسية، وانتخاب السفير طارق علي بخيت من جمهورية السودان لمنصب الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية، وانتخاب الدكتور أحمد كاويساسنغندو من جمهورية أوغندا لمنصب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، وانتخاب السفير أفتاب كوكر من جمهورية باكستان الإسلامية لمنصب الأمين العام المساعد للعلوم والتكنولوجيا، وانتخاب السفير موسى كولاكليكايا من الجمهورية التركية لمنصب الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية.