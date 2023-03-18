باكو، 18 مارس، (أذرتاج)

التقى نائب وزير الاقتصاد الاذربيجاني صماد بشيرلي مع محافظ مدينة نوفي بازار الصربية نهاد بيشيفاتش.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الوزارة أنه في الاجتماع، تم تقديم معلومات حول بيئة الأعمال المواتية في أذربيجان والفرص المتاحة للمستثمرين والمشاركة في الصناعة والسياحة والمشاريع المنفذة في الأراضي المحررة من الاحتلال وتم لفت الانتباه إلى أن هناك فرصا واسعة لتطوير التعاون في المجال الإنساني وغيرها.

تحدث نهاد بيشيفاتش عن الإمكانات الاقتصادية لمدينة نوفي بازار وأشار إلى أن الشركات الصربية حريصة على الشراكة مع أذربيجان.

وناقش الطرفان العلاقات الاقتصادية والتجارية وإمكانيات مشاركة الشركات من مدينة نوفي بازار في أعمال إعادة التأهيل في أراضينا المحررة من الاحتلال.