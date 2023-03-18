  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    الشركات الصربية حريصة على الشراكة مع أذربيجان

    ١٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٤٠]
    الشركات الصربية حريصة على الشراكة مع أذربيجان

    باكو، 18 مارس، (أذرتاج)

    التقى نائب وزير الاقتصاد الاذربيجاني صماد بشيرلي مع محافظ مدينة نوفي بازار الصربية نهاد بيشيفاتش.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الوزارة أنه في الاجتماع، تم تقديم معلومات حول بيئة الأعمال المواتية في أذربيجان والفرص المتاحة للمستثمرين والمشاركة في الصناعة والسياحة والمشاريع المنفذة في الأراضي المحررة من الاحتلال وتم لفت الانتباه إلى أن هناك فرصا واسعة لتطوير التعاون في المجال الإنساني وغيرها.

    تحدث نهاد بيشيفاتش عن الإمكانات الاقتصادية لمدينة نوفي بازار وأشار إلى أن الشركات الصربية حريصة على الشراكة مع أذربيجان.

    وناقش الطرفان العلاقات الاقتصادية والتجارية وإمكانيات مشاركة الشركات من مدينة نوفي بازار في أعمال إعادة التأهيل في أراضينا المحررة من الاحتلال.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٥‎:١٣]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ١٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٠:٠٧]
    "أذال" الأذربيجانية تسير رحلات جوية منتظمة مباشرة الى البحرين
    ١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:٠٨]
    زيارة حجم ترانزيت الشحن عبر أذربيجان بأكثر من 75 %
    ١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٤٠]
    سوكار: لدينا خطة لتصدير الهيدروجين إلى أوروبا