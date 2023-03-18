رئيس إدارة مسلمي القوقاز يزور السعودية

باكو، 18 مارس، أذرتاج

تلبية لدعوة عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي يزور رئيس إدارة مسلمي القوقاز اللهشكور باشازاده البلد فترة 19-24 مارس في زيارة رسمية.

وقالت الإدارة في بيان إن برنامج الزيارة يضم لقاءات باشازاده مع الوزير عبد اللطيف آل الشيخ لبحث العلاقات الثنائية والشؤون ذات الاهتمام المشترك وعقده لقاءات على هامش الزيارة مع الأمين العام للجامعة العربية محمد بن عبد الكريم العيسى والأمين العام للتعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه ومسؤولين سعوديين.