باكو، 18 مارس، أذرتاج

وصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا وابنتهما آرزو علييفا الى محافظة ترتر في 18 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس الدولة شارك في حفل افتتاح الطريق الواصل بين تاليش وتاب قاراقويونلو ومصحة قاشالتي.

قدم رئيس مجلس إدارة وكالة الدولة للطرق البرية صالح محمدوف معلومات حول الاعمال المنجزة.

وجاء فيها أن طول الطريق الذي يربط بين 4 مساكن سكنية والذي وضع حجره الأساسي الرئيس إلهام علييف في 3 أكتوبر عام 2021م 22 كم ويختلف عرضه بين 6-9 أمتار.

وقيل أن طول الطرق البرية داخل القرية تاليش 2ر4 كم.