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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقدان الظروف المهيأة لدى مدرسة قصبة صوقوفوشان المتوسطة

    ١٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:٣٩]

    باكو، 18 مارس، أذرتاج

    تفقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا وابنتهما آرزو علييفا في 18 مارس اليوم الظروف المهيأة لدى مدرسة قصبة صوقوفوشان المتوسطة بمحافظة ترتر.

    أطلع المبعوث الخاص للرئيس الأذربيجاني إلى الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني المنضمة إلى منطقة قراباغ الاقتصادية باستثناء محافظة شوشا أمين حسينوف رئيس الدولة والسيدة الأولى على الاعمال المنجزة.

    وجاء فيها أن المدرسة ذات المساحة البالغة فيها 12 غرفة درس مزودة بجميع المستلزمات التعليمية.

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