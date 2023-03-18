الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يشاركان في حفل وضع حجر الأساس لحي سكني جديد في قصبة صوقوفوشان المحررة من الاحتلال الأرميني

باكو، 18 مارس، أذرتاج

شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا وابنتهما آرزو علييفا في 18 مارس اليوم في حفل وضع حجر الأساس لحي سكني جديد سيبنى في قصبة صوقوفوشان المحررة من الاحتلال الأرميني.

أطلع المبعوث الخاص للرئيس الأذربيجاني إلى الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني المنضمة إلى منطقة قراباغ الاقتصادية باستثناء محافظة شوشا أمين حسينوف رئيس الدولة والسيدة الأولى على مشروع الحي السكني.

وابلغ أن مساحة الحي السكني العامة تزيد عن هيكتارين ويخطط بناء إجمالي 190 منزل ومنها 25 منزلا ذا غرفة واحدة و80 منزلا ذا غرفتين و75 منزلا ذا 3 غرف و10 منازل ذات 4 غرف.

وينص المشروع إعمار الحي السكني وإنشاء ملاعب رياضية مختلفة ومحطة فرعية للطاقة الكهربائية وغيرها من منشآت البنية التحتية الضرورية.

وبعد الاطلاع على خصائص المشروع وضع الرئيس إلهام علييف حجر الأساس للحي السكني.