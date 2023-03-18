التعرف على ترميم خزانة المياه وقناة الري الرئيسية ومنشآت البنية التحتية السياحية في صوقوفوشان

باكو، 18 مارس، أذرتاج

تعرف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا وابنتهما آرزو علييفا في 18 مارس اليوم على ترميم خزانة المياه وقناة الري الرئيسية ومنشآت البنية التحتية السياحية بقصبة صوقوفوشان.

أطلع المبعوث الخاص للرئيس الأذربيجاني إلى الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني المنضمة إلى منطقة قراباغ الاقتصادية باستثناء محافظة شوشا أمين حسينوف رئيس الدولة والسيدة الأولى على الأعمال المنجزة.

وجاء فيها أن أعمال الترميم جارية حاليا في خزانات المياه خاتشين شاي وكوندلن شاي واحد وكوندلن شاي ثان وكوندلن شاي ثالث يخطط استكمالها إلى نهاية العام الجاري.