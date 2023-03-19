بريطانيا تساعد كازاخستان على بحث خطوط بديلة لتصدير نفطها البلدان سيوقعان قريبا على اتفاقية شراكة استراتيجية

باكو، 19 مارس (أذرتاج)

تريد بريطانيا العظمى أن تساعد كازاخستان على بحث خطوط بديلة لتصدير نفطها.

أفادت أذرتاج ان هذا قاله وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في مؤتمر صحفي عقب المحادثات مع رئاسة وزارة الخارجية الكازاخستانية في أستانا.

لندن حريصة على خلق عدة طرق عمل بين أستانا وشركائها الدوليين. وهي مستعدة لتقديم دعم لكازاخستان اعتمادا على التجربة الاستثمارية البريطانية، على حد قول الوزير.

وأوضح "أننا ناقشنا الصعوبات الموجودة في نقل النفط والغاز. وتحدثنا عن دعم تطوير مشروع "الممر الأوسط" (ممر النقل الدولي العابر لبحر الخزر) كطريق بديل لنقل المنتجات الكازاخية."

واعلن ان بريطانيا العظمى وكازاخستان ستوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية قريبا.

يجب الذكر ان ممر النقل الدولي العابر لبحر الخزر يخدم نقل الشحن من الصين وكازاخستان وحوض بحر الخزر عبر أذربيجان وجورجيا الى أوروبا.