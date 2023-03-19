  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    بريطانيا تساعد كازاخستان على بحث خطوط بديلة لتصدير نفطها
    البلدان سيوقعان قريبا على اتفاقية شراكة استراتيجية

    ١٩.٠٣.٢٠٢٣ [٢٢:٤٦]
    بريطانيا تساعد كازاخستان على بحث خطوط بديلة لتصدير نفطها البلدان سيوقعان قريبا على اتفاقية شراكة استراتيجية

    باكو، 19 مارس (أذرتاج)

    تريد بريطانيا العظمى أن تساعد كازاخستان على بحث خطوط بديلة لتصدير نفطها.

    أفادت أذرتاج ان هذا قاله وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في مؤتمر صحفي عقب المحادثات مع رئاسة وزارة الخارجية الكازاخستانية في أستانا.

    لندن حريصة على خلق عدة طرق عمل بين أستانا وشركائها الدوليين. وهي مستعدة لتقديم دعم لكازاخستان اعتمادا على التجربة الاستثمارية البريطانية، على حد قول الوزير.

    وأوضح "أننا ناقشنا الصعوبات الموجودة في نقل النفط والغاز. وتحدثنا عن دعم تطوير مشروع "الممر الأوسط" (ممر النقل الدولي العابر لبحر الخزر) كطريق بديل لنقل المنتجات الكازاخية."

    واعلن ان بريطانيا العظمى وكازاخستان ستوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية قريبا.

    يجب الذكر ان ممر النقل الدولي العابر لبحر الخزر يخدم نقل الشحن من الصين وكازاخستان وحوض بحر الخزر عبر أذربيجان وجورجيا الى أوروبا.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٣٧]
    انتخاب الأمناء العامين المساعدين للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي
    ١٨.٠٣.٢٠٢٣ [١١:٣١]
    تركيا: ادعاءات البرلمان الأوروبي حول أحداث 1915 تعارض حقائق التاريخ ومعايير القانون الدولي
    ١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:٢٢]
    "التعاون الإسلامي" تطالب بمضاعفة الجهود لتسوية قضية كشمير
    ١٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٥‎٥‎]
    كازاخستان تستضيف القمة العاشرة لمنظمة الدول التركية في أكتوبر