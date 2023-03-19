الاذربيجاني توران بايراموف بطلا لأوروبا في المصارعة الحرة

باكو، 19 مارس (أذرتاج)

انتهت البطولة الأوروبية للمصارعة الحرة (تحت 23 عاما) في بوخارست عاصمة رومانيا.

أفادت أذرتاج ان المصارع الحر الاذربيجاني توران بايراموف (74 عاما) توج بطلا لاوروبا بعد انتصاره على البلغاري نيكولاي ديميتروف (11:0) والفرنسي ماقاميد دلييف (11:0) والروماني كريشتيان بيرو (10:0). تغلب على منافسه المولدوفي فاسيلي دياكون في النهائي بالحساب 1:1 ليصبح بطلا لاوروبا.

هذا واختتمت المنتخبات الأذربيجانية منافساتها في بطولة أوروبا بالحصول على 6 ميداليات ذهبية و3 فضية و3 برونزية.

حصل المصارعون الاحرار محمد بشير خانييف (70 كغ) وتوران بايراموف (74) وإسلام إلياسوف (97 كغ) على الذهبية وفاز رشيد بابازاده بالفضية وحصل صبوحي اميراسلانوف (79 كغ) على البرونزية.

وحصلت المصارعة بيرجول سلطانوفا (65) على المكان الثاني بينما حصلت إلنوره محمدوف (55) وزاله علييفا (57) على المكان الثالث. كما نال اللاعبون في المصارعة اليونانية الرومانية إلمير علييف (60) وقربان قربانوف (72) ومراد احمدييف (97) الميدالية الذهبية بينما حصل خاساي حسنلي على الفضية.