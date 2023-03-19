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    الخارجية: يجب على أرمينيا ان تقبل دعوة للحوار من جماعة أذربيجان الغربية

    ١٩.٠٣.٢٠٢٣ [٢٣:٤٥‎]
    الخارجية: يجب على أرمينيا ان تقبل دعوة للحوار من جماعة أذربيجان الغربية

    باكو، 19 مارس (أذرتاج)

    "ينبغي لأرمينيا أن تتخلى عن نيتها في استخدام الأقليات العرقية في أراضي أذربيجان في سياستها الفاشلة والخبيثة. وبدلاً من انتهاك حقوق مئات الآلاف من جماعة أذربيجان الغربية الذين طردوا قسراً من أراضيهم الأصلية في أرمينيا الحالية ومنع الحوار معهم بأي ثمن، يجب على أرمينيا أن تستجيب لدعوات هذه الجماعة للحوار من أجل عودة سلمية وكريمة وآمنة."

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها آيخان حاجيزاده الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية.

    اذا هيأت أرمينيا ظروفا ملائمة لعودة أعضاء جماعة أذربيجان الغربية الى أراضيهم التاريخية في أرمينيا الحالية فيكون هذا مؤشرا حقيقيا على أن أرمينيا تخلت عن مفهوم" عدم التوافق العرقي" و"لقب الدولة أحادية العرق القائمة على التطهير العرقي" واختارت التعايش السلمي والتعددية الثقافية، على حد قول حاجيزاده.

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