للمرة الثانية على التوالي: المنتخب الاذربيجاني بطلا لأوروبا في المصارعة الحرة

باكو، 19 مارس (أذرتاج)

انتهت البطولة الأوروبية للمصارعة الحرة (تحت 23 عاما) في بوخارست عاصمة رومانيا.

أفادت أذرتاج ان منافسات المصارعة الحرة أقيمت في الأيام الثلاثة الأخيرة من بطولة أوروبا. توج المنتخب الأذربيجاني بطلا لأوروبا للمرة الثانية على التوالي. هكذا يكون المنتخب الوطني قد احتفظ بلقبه كبطل أوروبا للمصارعة الحرة بعد أن فاز بالنسخة الماضية للبطولة.

هذا واختتم المنتخب الأذربيجاني منافساته في بطولة أوروبا بالحصول على 3 ميداليات ذهبية و 1 فضية و1 برونزية. واحتل المركز الأول بـ140 نقطة. احتل منتخب تركيا المكان الثاني (129 نقطة) بينما تلاه المنتخب الجورجي في المركز الثالث (125 نقطة).

حصل المصارعون الاحرار محمد بشير خانييف (70 كغ) وتوران بايراموف (74) وإسلام إلياسوف (97 كغ) على الذهبية وفاز رشيد بابازاده بالفضية وحصل صبوحي اميراسلانوف (79 كغ) على البرونزية.