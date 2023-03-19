باكو تستضيف النسخة الثالثة للمسابقة الدولية للجمباز الفني AGF Trophy

باكو، 20 مارس (أذرتاج)

ستستضيف باكو النسخة الثالثة للمنافسة الدولية للجمباز الفني AGF Trophy في الفترة ما بين 14-16 أبريل.

سيشارك اللاعبون (اللاعبات) الكبار الى جانب الشباب (الشابات) في هذه المنافسة التي سينظمها الاتحاد الدولي للجمباز (FIG).

وستكون هذه المنافسة تحضيرية لكأس العالم في الجمباز الفني الذي سيقام في الفترة من 21 الى 23 ابريل في باكو.

في المباريات التي ستستمر ثلاثة أيام، سيتنافس لاعبو الجمباز في أجهزة فردية وأنواع مختلفة.

هذا وقد احتضنت باكو بطولة العالم من هذا النوع خلال عامي 2018 و2019.