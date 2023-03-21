أذربيجان سنبني منازل بقيمة 100 مليون دولار في مناطق الزلازل بتركيا

باكو، 21 مارس (أذرتاج)

صرح وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيرموف، أن بلاده ستبني مساكن ومبان عامة ومؤسسات تعليمية بقيمة 100 مليون دولار في المناطق التي ضربها الزلزال بتركيا.

وأوضحت الخارجية الأذربيجانية في بيان، أن تصريح بيرموف جاء خلال مشاركته في مؤتمر المانحين الذي نُظّم الاثنين من قبل المفوضية الأوروبية والسويد التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل لجمع المساعدات لصالح متضرري الزلزال في كل من تركيا وسوريا.

وأضاف بيرموف أن بلاده كانت أرسلت إلى تركيا مساعدات إنسانية وفرق بحث وإنقاذ عقب الزلزال مباشرة.

وأشار أن حجم المساعدات التي أرسلتها أذربيجان إلى تركيا بلغ 5 آلاف و300 طن إلى جانب مساعدات نقدية بلغت 45 مليون دولار.

وأمس أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، عن تعهّد مؤتمر المانحين في بروكسل، بتقديم نحو 7 مليارات يورو لصالح متضرري الزلزال في تركيا وسوريا.

وفي 6 فبراير/ شباط الماضي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان متتاليان بقوة 7.7 و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.