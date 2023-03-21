الرئيس إلهام علييف يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي بلينكن

باكو، 21 مارس (أذرتاج)

تلقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلنكين في 21 مارس. خلال المكالمة الهاتفية، تم بحث الوضع حول طريق لاتشين - خانكيندي الأذربيجاني. وأشار الرئيس الأذربيجاني إلى أنه منذ 12 ديسمبر عام 2022 مرّت أكثر من 4700 مركبة، والأشخاص المحتاجين للمساعدة الطبية والمرافقين لهم من خلال جهود قوات حفظ السلام الروسية واللجنة الدولية للصليب الأحمر. لذلك، فإن الادعاءات عن إغلاق الطريق دعاية كاذبة من قبل أرمينيا.

أكد رئيس أذربيجان أن من دواعي القلق الشديد أن أرمينيا تستخدم طريقا فرعيا بديلا عن طريق لاتشين للقيام بعمليات نقل عسكرية غير مشروعة، وارسال جنودها الى الأراضي الأذربيجانية التي تتمركز فيها مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية، فضلا عن استمرار تواجد حوالي 10000 جندي من القوات المسلحة الأرمنية في أراضي أذربيجان. وشدد رئيس الدولة في هذا الصدد على ضرورة إقامة نقطة تفتيش حدودية في نهاية طريق لاتشين الأذربيجاني على الحدود مع أرمينيا.

قال الرئيس إلهام علييف إن أرمينيا أساءت مؤخرًا استغلال وجود بعثة الاتحاد الأوروبي في أراضيها لاتباع سياسة تهدف إلى التصعيد المتعمد، مشيرًا إلى الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأرمينية على طول الحدود بين أذربيجان وأرمينيا ومن قبل الوحدات الأرمنية غير المشروعة المتبقية في الأراضي الأذربيجانية التي تتمركز فيها مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية.

أشار الرئيس إلهام علييف إلى مقتل جنديين أذربيجانيين نتيجة استفزاز من قبل وحدات أرمنية غير مشروعة في 5 مارس عام 2023، بينما أصيب جندي من حرس حدود الدولة الأذربيجانية بجروح في أعقاب استفزاز أرمني آخر في الحدود بين أذربيجان وأرمنيا في محافظة زنكيلان في يوم عيد النوروز 20 مارس.

وأكد الرئيس إلهام علييف أن أذربيجان ملتزمة تماما بأجندة السلام، ومستعدة لتطبيع العلاقات مع أرمينيا وتوقيع معاهدة سلام قريبا، مضيفا أن نص معاهدة السلام الذي يتضمن الاقتراحات والتعديلات الأخيرة ارسل الى الجانب الأرمني.

وقال رئيس الدولة إنه يقدر عاليا جهود الولايات المتحدة وشخصيا وزير الخارجية أنتوني بلينكين في هذا الاتجاه.

أكد وزير الخارجية أنتوني بلينكين مرة أخرى أن الولايات المتحدة ستواصل جهودها لتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا وتوقيع معاهدة سلام.

ذكر رئيس الدولة بأن أذربيجان مستعدة لإجراء اتصالات مع السكان الأرمن في قاراباغ، استمرارا للاجتماع الذي عقد في ميونيخ، مشيرا إلى أن إدارة رئيس جمهورية أذربيجان دعتهم إلى باكو لمواصلة الاتصالات بشأن إعادة الاندماج و مناقشة مشاريع البنية التحتية.