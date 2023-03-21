أرمينيا تواصل نقل الشحن العسكري غير القانوني الى أراضي أذربيجان

باكو، 21 مارس (أذرتاج)

تواصل بقايا الوحدات المسلحة الأرمينية غير المشروعة في الأراضي الأذربيجانية التي تنتشر فيها قوات حفظ السلام الروسية مؤقتًا، نقل البضائع العسكرية من أرمينيا باستخدام طرق ترابية بديلة لطريق شوشا لاتشين، حسبما أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع الأذربيجانية.

"من خلال الاستفادة من ساعات الليل والظروف الجوية الضبابية، تقوم الفصائل المسلحة الأرمينية غير المشروعة بنقل العسكريين والذخائر والألغام وكذلك الوقود والماء والغذاء ووسائل الدعم اللوجستي الأخرى إلى مواقعها القتالية عبر طريق خانكندي - خلفالي - تورشسو الترابي.

أبلغ الجانب الأذربيجاني المجتمع الدولي مرارا وتكرارا فيما يتعلق بنقل البضائع العسكرية عبر الطريق المذكور.

بالإضافة إلى ذلك، تبين أن الجانب الأرميني يستخدم أيضًا مركبات مدنية لنقل الشحن العسكري. هذا وتقوم المركبات المدنية التي تنطلق من أرمينيا بتوصيل العسكريين والبضائع العسكرية إلى موقعها العسكري بالقرب من قرية تورشسو في محافظة شوشا. كما تم الكشف عن نقل أفراد عسكريين وإمدادات عسكرية إلى خانكندي بواسطة مركبات عسكرية على الطرق الوعرة.

أعلنت الوزارة أن القيادة العسكرية السياسية لأرمينيا تتحمل كامل المسؤولية عن التوتر الذي قد ينشأ فيما بعد في المنطقة.