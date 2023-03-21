زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب أفغانستان
AzerTAg.az
٢١.٠٣.٢٠٢٣ [٢٢:٢٠]
باكو، 21 مارس (أذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر أفغانستان.
أفادت أذرتاج ان مركز أوروبا والبحر المتوسط الأبيض لرصد الزلازل اعلن ان مركز الزلزال يقع على بعد 47 كم غربا جنوبيا من مدينة إشكاشيم الطاجكية. أحس الزلزال في وطاجكستان وباكستان أيضا.
وبحسب الهيئة الأميركية ان عمق الزلزال أكثر من 295 كلم.
ولم ترد تفاصيل بعد عن وقوع أضرار بسبب الزلزال.
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