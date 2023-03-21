أذربيجان بطل أوروبا للمصارعة تحت 23 سنة

باكو، 21 مارس (أذرتاج)

احتل المصارعون الأذربيجانيون المركز الأول في قائمة الميداليات الإجمالية لبطولة أوروبا تحت 23 سنة التي أقيمت في بوخارست عاصمة رومانيا.

فاز المصارعون الأذربيجانيون بـ 12 ميدالية، منها 6 ذهبيات.

احتلت أوكرانيا المركز الثاني وتليها فرنسا.

حصل المصارعون الاحرار محمد بشير خانييف (70 كغ) وتوران بايراموف (74) وإسلام إلياسوف (97 كغ) على الذهبية وفاز رشيد بابازاده بالفضية وحصل صبوحي اميراسلانوف (79 كغ) على البرونزية.

وحصلت المصارعة بيرجول سلطانوفا (65) على المكان الثاني بينما حصلت إلنوره محمدوف (55) وزاله علييفا (57) على المكان الثالث. كما نال اللاعبون في المصارعة اليونانية الرومانية إلمير علييف (60) وقربان قربانوف (72) ومراد احمدييف (97) الميدالية الذهبية بينما حصل خاساي حسنلي على الفضية.

هذا واختتمت المنتخبات الأذربيجانية منافساتها في بطولة أوروبا بالحصول على 6 ميداليات ذهبية و3 فضية و3 برونزية.