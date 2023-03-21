أذربيجان: 8 حالات إصابة بكورونا في 21 مارس

باكو، 21 مارس، (أذرتاج)

سجلت 8 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و63 حالة تعافي دون تسجيل حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 21 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 829 ألف و279 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 818 ألف و858 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و153 مريض منهم ويستمر علاج 268 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 465 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و550 ألف و354 فحص طبي.