النائبة الأولى للرئيس مهريبان علييفا تهنئ الشعب الاذربيجاني وجميع المسلمين كافة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم

باكو، 23 مارس (أذرتاج)

بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، تقدمت النائبة الأولى لرئيس أذربيجان مهريبان علييفا بخالص التهاني وأسمى التبريكات الى الشعب الاذربيجاني وجميع المسلمين في العالم، راجية من المولى عزّ وجلّ أن يحلّ على الجميع هذا الشهر الفضيل بالمزيد من الاستقرار والصحة والسعادة والبركة وأن يتقبل منكم الصيام والقيام، بحسب ما كتبت السيدة مهريبان علييفا في تغريدة في حسابها الرسمي.