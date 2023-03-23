  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    النائبة الأولى للرئيس مهريبان علييفا تهنئ الشعب الاذربيجاني وجميع المسلمين كافة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم

    ٢٣.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:٥‎٢]
    النائبة الأولى للرئيس مهريبان علييفا تهنئ الشعب الاذربيجاني وجميع المسلمين كافة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم

    باكو، 23 مارس (أذرتاج)

    بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، تقدمت النائبة الأولى لرئيس أذربيجان مهريبان علييفا بخالص التهاني وأسمى التبريكات الى الشعب الاذربيجاني وجميع المسلمين في العالم، راجية من المولى عزّ وجلّ أن يحلّ على الجميع هذا الشهر الفضيل بالمزيد من الاستقرار والصحة والسعادة والبركة وأن يتقبل منكم الصيام والقيام، بحسب ما كتبت السيدة مهريبان علييفا في تغريدة في حسابها الرسمي.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٢١.٠٣.٢٠٢٣ [٢١:٢١]
    الرئيس إلهام علييف يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي بلينكن
    ١٨.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٢٠]
    التعرف على ترميم خزانة المياه وقناة الري الرئيسية ومنشآت البنية التحتية السياحية في صوقوفوشان
    ١٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:٤٨]
    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يشاركان في حفل وضع حجر الأساس لحي سكني جديد في قصبة صوقوفوشان المحررة من الاحتلال الأرميني
    ١٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:٣٩]
    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقدان الظروف المهيأة لدى مدرسة قصبة صوقوفوشان المتوسطة