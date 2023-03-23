وزير خارجية ايران يزور موسكو
AzerTAg.az
٢٣.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:٤٢]
باكو، 23 مارس (أذرتاج)
سيقوم وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبدلاهيان بزيارة موسكو.
أفادت أذرتاج ان هذه المعلومة قالتها المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في عرض موجز بموسكو.
قالت ان الوزير الإيراني سيزور موسكو في 29 مارس. في اطار الزيارة، سيلتقي مع نظيره الروسي لافروف حيث يناقشان البرنامج النووي الإيراني والوضع في سورية وأفغانستان وجنوب القوقاز وبحر الخزر.
سيستعرض الطرفان عملية توقيع اتفاقية بشأن التجارة الحرة في الاتحاد الاقتصادي الاوروآسي بين إيران وروسيا ومشاريع النقل والطاقة المشتركة.
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