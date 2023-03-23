الخارجية: الخطاب العدواني لباشينيان يظهر ان أرمينيا لا يهمها السلام في المنطقة

باكو، 23 مارس (أذرتاج)

نستنكر ونرفض الاتهامات غير المبررة التي أطلقها رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ضد أذربيجان.

أفادت أذرتاج ان هذا جاء في بيان للناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية ايخان حاجيزاده.

قال حاجيزاده ان الخطاب العدواني، الذي تنشره قيادة أرمينيا، يهدد وحدة أراضي أذربيجان وسيادتها ويبطل الالتزامات التي أخذتها أرمينيا على عاتقها ويظهر ان أرمينيا لا يهمها السلام في المنطقة.