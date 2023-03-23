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    حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس يتجاوز 48 مليون دولار

    ٢٣.٠٣.٢٠٢٣ [٢٢:١٠]
    حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس يتجاوز 48 مليون دولار

    باكو، 23 مارس (أذرتاج)

    تجاوز حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس خلال شهري يناير وفبراير هذا العام 48 مليون دولار.

    أفادت أذرتاج ان حجم الصادرات الأذربيجانية الى بيلاروس سجل 4.9 ملايين دولار بينما وصل حجم الواردات 43.4 مليون دولار.

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