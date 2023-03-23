حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس يتجاوز 48 مليون دولار

باكو، 23 مارس (أذرتاج) تجاوز حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس خلال شهري يناير وفبراير هذا العام 48 مليون دولار. أفادت أذرتاج ان حجم الصادرات الأذربيجانية الى بيلاروس سجل 4.9 ملايين دولار بينما وصل حجم الواردات 43.4 مليون دولار.

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده