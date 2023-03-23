باكو، 23 مارس (أذرتاج)

انطلق موسم قطف الفطر البري (الماشروم) من نوع " Morchella esculenta" الذي يعرف بالعربية باسم الغوشنة الحلوة. ينمو هذا الفطر المشهور في أذربيجان باسم "قوزو قارني" (أي بالترجمة الحرفية العربية "كرشة الخروف") بكثافة في أوائل الربيع في الغابات بأذربيجان. يستمر هذا الموسم لمدة 25-20 يوما. لكن بسبب قلة الامطار ونقص الرطوبة في مارس نبت هذا النوع من الفطر قليلا.

رغم ان قطف هذا النوع من الفطر يعطي متعة للإنسان وتوجد فيه بعض الصعوبات، علما بأنه ينمو بين الأوراق الجافة ولا يمكن رؤيته بسهولة بسبب لونه. وكل شخص قد يقطف 4-2 كلغ على الاغلب من الغابة.

يباع كيلو واحد من هذا الفطر حاليا بسعر 25-20 مانات.

يقول جوشقون اسماعيلوف قاطف هذا الفطر ان الفطر ينمو في الغابات قبيل عيد نيروز. كان هذا الفطر ينمو بكثافة في الغابات فيما قبل. يروي نقلا عن الشيوخ قولهم ان الشخص كان يقطف كيلوغرامين اثنين من الفطر من تحت شجرة واحدة. لكن الآن يجب البحث عنه في الغابة لمدة ساعتين او 3 ساعات لحصاد هذا المقدار من الفطر. نعلم أماكن هذا النبات. يمكن العثور عليه أساسا تحت أشجار الحور وهو جنس من الفصيلة الصفصافية في خاتشماز وشابران شمال أذربيجان.

يذكر ان للفطر فوائد صحية كبيرة فهو غني بالفيتامينات B1, B2 , B3 و C والمواد كالسيوم وناتريوم وكاليوم و والبروتين والزنك وسيلين والاملاح وحمض الفوليك والانزيمات. لا يمكن العثور على النوع السام من هذا الفطر.

يباع فطر "قوزو قارني" بسعر اغلى من سعر لحم الخروف. ببساطة يكمن السبب في ثمنه في ندرته وطريقة حصاده الصعبة. يباع الفطر المحصود أساسا في محافظة شابران وعلى طول طريق كندوب ويالاما في اتجاه قوبا شمال أذربيجان في شهري مارس وابريل.