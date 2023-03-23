أذربيجان: 19 حالة إصابة بكورونا في 23 مارس

باكو، 23 مارس، (أذرتاج)

سجلت 19 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و47 حالة تعافي دون تسجيل حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 23 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 829 ألف و303 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 818 ألف و969 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و153 مريض منهم ويستمر علاج 181 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 440 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و551 ألف و235 فحص طبي.