وصف عودة النازحين الاذربيجانيين الى ديارهم الاصلية "بأنها انتهاك للبيان الثلاثي" أمر مرفوض

باكو، 23 مارس (أذرتاج)

وصفت أرمينيا عودة النازحين الأذربيجانيين، وهم ضحايا سياسة أرمينيا للتطهير العرقي، إلى ديارهم الاصلية بأنها انتهاك أذربيجان للبيان الثلاثي أمر مرفوض. كذلك ليس لدى أرمينيا أي حق أخلاقي في تقديم نفسها كـ"محامية حقوق" السكان الأرمن القاطنين في أذربيجان.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية ايخان حاجيزاده في رده على الاتهامات غير المبررة التي أطلقها رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان اثناء خطابه في اجتماع حكومته.

أوضح حاجيزاده: ومن السخافة ان تتقدم أرمينيا تلك الدولة التي دمرت مباني الاذربيجانيين في أراضيها وكذلك في المدن والقرى التي احتلتها لمدة 30 سنة وقامت باستيطان الأرمن في تلك الأراضي بشكل غير قانوني، باتهامات احتجاجا على قيام أذربيجان بإعادة توطين السكان الأصليين في أراضيها ذات السيادة والتاريخية. وهذه التصريحات الارمينية تتعارض مباشرة مع اتفاقي براغ وسوتشي اللذين تستند عليهما أرمينيا مرارا.