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    الرئيس إلهام علييف يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

    ٢٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:٣٠]
    الرئيس إلهام علييف يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

    باكو، 24 مارس (أذرتاج)

    تلقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 23 مارس.

    خلال المكالمة الهاتفية، هنأ عبد الفتاح السيسي الرئيسَ علييف والشعبَ الاذربيجاني بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، مؤكدا عزم مصر على توسيع التعاون مع أذربيجان بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.

    من جانبه، كذلك اعرب الرئيس علييف عن شكره على الاتصال الهاتفي والتبريكات، مهنئا الرئيسَ السيسي والشعب المصري بقدوم شهر رمضان المبارك.

    وقال إن أذربيجان تريد أيضا تنمية الصداقة والتعاون مع مصر، متمنيا الازدهار والتنمية للدولة المصرية وشعبها.

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