طريق لاتشين مفتوح لعبور المركبات للأغراض الإنسانية

باكو، 24 مارس (أذرتاج)

اعتصام نشطاء البيئة المنظمة بدعم المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية على طريق لاتشين وخانكندي مستمر بطلب السماح بإجراء عملية الرصد والمراقبة والتفتيش على منجمي قيزيل بولاق ودميرلي في جزء من أراضي أذربيجان تنتشر فيه مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية وبوقف الاستغلال الغير قانوني لثروات أذربيجان الطبيعية.

مرت 9 مركبات اجماليا لقوات حفظ السلام الروسية حتى الان في 24 مارس من خلال مكان الاعتصام عبر طريق لاتشين بدون مانع.

ويدل ذلك مرة أخرى على أن المشاركين في التظاهرة السلمية لا يعرقلون عبور المركبات للأغراض الإنسانية.