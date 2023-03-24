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    سياسة


    وزارة الدفاع تحذر أرمينيا من عواقب اعمالها غير القانونية في قره باغ

    ٢٤.٠٣.٢٠٢٣ [٢١:٢٠]
    وزارة الدفاع تحذر أرمينيا من عواقب اعمالها غير القانونية في قره باغ

    باكو، 24 مارس (أذرتاج)

    تواصل التشكيلات الارمينية المسلحة غير القانونية أعمالها غير القانونية في جزء من الأراضي الأذربيجانية تنتشر فيه مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية.

    أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان التشكيلات الارمينية المسلحة غير القانونية تقوم بانشاء طريق جديد من خانكندي الى تورشسو يمتدّ شمالا من الطريق البري الترابي بين خانكندي الى تورشسو، باستخدام المعدات الخاصة للإمدادات العسكرية والتموين لمواقعها القتالية فيها.

    إن انتهاك أرمينيا الصارخ لأحكام البيان الثلاثي بالقيام بالأعمال غير القانونية في منطقة قره باغ الاقتصادية الأذربيجانية وكذلك تقاعس وحدات قوات حفظ السلام الروسية عن تنفيذ مهامها يسببان في زيادة التوتر في المنطقة.

    "نعلن ان القيادة العسكرية السياسية ليرفان الرسمية تتحمل كافة المسئولية عن الضحايا الذين قد يسقطون نتيجة مثل هذه الاستفزازات الارمينية والأنشطة غير القانونية"، حسبما جاء في بيان وزارة الدفاع الأذربيجانية.

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