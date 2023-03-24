الخارجية: نناشد أرمينيا التخلي عن الخطاب العدواني، لإحلال سلام إقليمي

باكو، 24 مارس (أذرتاج)

تظهر التجربة من فترة الاحتلال (الأرميني) وكذلك فترة ما بعد حرب سنة 2020 أن أرمينيا تطلق مثل هذه الحملة الجماعية لتضليل الرأي العام أحيانا قبل ارتكابها الاستفزازات العسكرية لغرض تحميل المسئولية عن العواقب المحتملة على الجانب الاذربيجاني.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية ايخان حاجيزاده عند رده على الاتهامات غير المبررة التي وجهها رئيس أرمينيا ضد أذربيجان.

لفت حاجيزاده الى ضرورة تخلي قيادة أرمينيا عن خطابها العدواني ووقف اعمالها العدوانية منها التدخل في الشئون الداخلية لأذربيجان وانتهاك وحدة أراضيها، ذلك لإحلال سلام في المنطقة.