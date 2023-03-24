أرمينيا تطلق النار على مواقع الجيش الاذربيجاني

باكو، 24 مارس (أذرتاج)

أطلقت القوات المسلحة لأرمينيا النار باستخدام الأسلحة النارية المختلفة العيار على مواقع الجيش الاذربيجاني في الحدود الشرطية بين البلدين ليلة 24 مارس.

أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان العناصر الارمينية المسلحة غير القانونية أطلقت النار على مواقع الجيش الاذربيجاني في محافظة خوجاوند في جزء من الأراضي الأذربيجانية تنتشر فيه مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية.

ردت وحدات الجيش الاذربيجاني على نقاط النيران.