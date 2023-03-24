3 زلازل تضرب أذربيجان في يوم واحد
AzerTAg.az
٢٤.٠٣.٢٠٢٣ [٢١:٤٥]
باكو، 24 مارس (أذرتاج)
أفادت أذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل الاذربيجاني ان الزلزال الذي ضرب مدينة خوي الإيرانية بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 10 كم في الساعة 07:16 في 24 مارس أحس في ناخجيوان أيضا.
وضرب الزلزال الثاني بقوة 4 درجات على مقياس ريختر محافظة اسماعيللي في الساعة 11:09.
والزلزال الثالث بقوة 4 درجات ضرب محافظة شامكير في الساعة 12:27 بالتوقيت المحلي. كان مركز الزلزال في عمق بلغ 9 كلومترات.
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