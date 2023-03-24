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    3 زلازل تضرب أذربيجان في يوم واحد

    ٢٤.٠٣.٢٠٢٣ [٢١:٤٥‎]
    3 زلازل تضرب أذربيجان في يوم واحد

    باكو، 24 مارس (أذرتاج)

    أفادت أذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل الاذربيجاني ان الزلزال الذي ضرب مدينة خوي الإيرانية بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 10 كم في الساعة 07:16 في 24 مارس أحس في ناخجيوان أيضا.

    وضرب الزلزال الثاني بقوة 4 درجات على مقياس ريختر محافظة اسماعيللي في الساعة 11:09.

    والزلزال الثالث بقوة 4 درجات ضرب محافظة شامكير في الساعة 12:27 بالتوقيت المحلي. كان مركز الزلزال في عمق بلغ 9 كلومترات.

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