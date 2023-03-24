معهد وزارة الصحة ينصح بعض المرضى بعدم الصيام

باكو، 24 مارس (أذرتاج)

يعد شهر رمضان فرصة سانحة لتحقيق مكاسب صحية بدنية ونفسية وروحية واجتماعية. يزيد الصيام من القدرة على الصبر والتحمل ويصحح النمط الغذائي للإنسان ويحسن صحته عموما.

لكن معهد وزارة الصحة الأذربيجانية يناشد مرضى القلب اتخاذ الاحتياطات أثناء صيام شهر رمضان، وطلب مشورة طبيب القلب لتحديد مواعيد تناول الأدوية والجرعات المناسبة لهم لتجنب حدوث أي مضاعفات. كذلك المعهد في ندائه لا ينصح بعض الفئات من مرضى القلب بالصيام خلال شهر رمضان وهم:

المرضى الذين يعانون من آلام متكررة في الصدر وضيق التنفس بسبب امراض القلب؛

مرضى قصور القلب الاحتشائي الشديدة؛

المرضى المحتاجون الى تعاطي مدرات البول باستمرار، خاصة في موسم الصيف؛

المرضى الذين أصابوا الأزمة القلبية خلال الأشهر الستة الأخيرة؛

المرضى الذين أجريت جراحات في قلوبهم خلال الأشهر الستة الأخيرة؛

مرضى عدم انتظام ضربات القلب من النوع الخبيث الذين يعالجون بالأدوية؛

المرضى الذين يعانون من الضغط الدموي المرتفع رغم تناول الأدوية.