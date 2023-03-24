أذربيجان: لا تسجيل حالة تطعيم لقاح كورونا في 24 مارس

باكو، 24 مارس، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إنه لم يتم تطعيم أي شخص من لقاح كورونا في أذربيجان في 24 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ 13 مليونا و952 الف و882 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و405 ألف و613 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و879 ألف و733 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و401 ألف و665 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و265 الف و871 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.