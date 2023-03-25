زلزال يضرب قهرمان مرعش

باكو، 25 مارس، (اذرتاج) وقع زلزال بقوة 4.5 درجات في الساعة 07:39 بالتوقيت المحلي، في ولاية قهرمان مرعش جنوب تركيا. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" ان مركز الزلزال كان على عمق 7 كيلومترات.

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده