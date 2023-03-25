زلزال يضرب قهرمان مرعش
AzerTAg.az
٢٥.٠٣.٢٠٢٣ [١١:١٦]
باكو، 25 مارس، (اذرتاج)
وقع زلزال بقوة 4.5 درجات في الساعة 07:39 بالتوقيت المحلي، في ولاية قهرمان مرعش جنوب تركيا.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" ان مركز الزلزال كان على عمق 7 كيلومترات.
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