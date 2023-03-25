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    زلزال يضرب قهرمان مرعش

    ٢٥‎.٠٣.٢٠٢٣ [١١:١٦]
    زلزال يضرب قهرمان مرعش

    باكو، 25 مارس، (اذرتاج)

    وقع زلزال بقوة 4.5 درجات في الساعة 07:39 بالتوقيت المحلي، في ولاية قهرمان مرعش جنوب تركيا.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" ان مركز الزلزال كان على عمق 7 كيلومترات.

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