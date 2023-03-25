سوكار تبدأ نقل النفط الكازاخستاني بخط انابيب باكو – تبيليسي – جيهان

باكو، 25 مارس (أذرتاج)

بدأت شركة البترول الوطنية الأذربيجانية سوكار ترانزيت نفط كازاخستان بخط انابيب باكو- تبيليسي-جيهان. تم توصيل الدفعة الأولى من النفط المستخرج من حقل تنكيز بناقلة النفط من ميناء آكتاو الى مرفأ سنكتشال الاذربيجاني في 23 مارس.

أفادت أذرتاج نقلا عن سوكار ان نقل النفط الكازاخستاني عبر خط انابيب باكو – تبيليسي – جيهان يأتي بناء على اتفاقية موقعة بين سوكار و"كازمونايغاز" تقضي بترانزيت 1.5 مليون طن من النفط.

يخطط نقل النفط بـ14-12 ناقلة في الشهر في بحر الخزر حتى نهاية العام الحالي. ستنطلق ناقلة "شوشا" المحملة بالدفعة الأخرى للنفط من ميناء اكتاو في 27 مارس متجهة الى ميناء سنكتشال.

قامت سوكار بتوسيع شبكة خطوط انابيب جامعة في ميناء سنكتشال عام 2022 لضخ النفط الكازاخستاني عبر باكو – تبيليسي – جيهان. زادت هذه الاعمال من طاقة النقل في باكو – تبيليسي – جيهان.