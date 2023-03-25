  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    ارتفاع إنتاج اللحم في البلد

    ٢٥‎.٠٣.٢٠٢٣ [١١:٣٥‎]
    ارتفاع إنتاج اللحم في البلد

    باكو، 25 مارس، (اذرتاج)

    تم إنتاج اللحم إلى 7322 ألف طن في البلاد خلال شهري يناير – فبراير من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية ان قيمة استيراد اللحوم بلغت 11.9 مليون دولار.

    يذكر أنه تم استيراد 7185 ألف طن لحوم بقيمة 12.1 مليون دولار خلال شهرين من العام الماضي.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.٠٣.٢٠٢٣ [١١:٤١]
    التبادل التجاري بين أذربيجان ومولدوفا يبلغ 1.1 مليون دولار
    ٢٥‎.٠٣.٢٠٢٣ [١١:٢٥‎]
    سوكار تبدأ نقل النفط الكازاخستاني بخط انابيب باكو – تبيليسي – جيهان
    ٢٣.٠٣.٢٠٢٣ [٢٢:١٠]
    حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس يتجاوز 48 مليون دولار
    ١٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٤٠]
    الشركات الصربية حريصة على الشراكة مع أذربيجان