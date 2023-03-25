ارتفاع إنتاج اللحم في البلد

باكو، 25 مارس، (اذرتاج)

تم إنتاج اللحم إلى 7322 ألف طن في البلاد خلال شهري يناير – فبراير من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية ان قيمة استيراد اللحوم بلغت 11.9 مليون دولار.

يذكر أنه تم استيراد 7185 ألف طن لحوم بقيمة 12.1 مليون دولار خلال شهرين من العام الماضي.