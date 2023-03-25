التبادل التجاري بين أذربيجان ومولدوفا يبلغ 1.1 مليون دولار

كيشيناو، 24 مارس، (اذرتاج)

تجاوز حجم التبادل التجاري بين أذربيجان ومولدوفا 1.1 مليون دولار خلال شهري يناير – فبراير من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج انه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم تصدير منتجات بقيمة 479.37 ألف دولار من أذربيجان إلى مولدوفا واستيراد منتجات بقيمة 651.96 ألف دولار من مولدوفا إلى البلد.