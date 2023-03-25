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    حرس الحدود: توقيف 5 أجانب حاولوا اختراق الحدود مع جورجيا

    ٢٥‎.٠٣.٢٠٢٣ [١١:٥‎٠]

    باكو، 25 مارس (أذرتاج)

    قامت دورية حرس الحدود الأذربيجاني بتوقيف 5 مواطنين لباكستان عند محاولتهم اختراق الحدود لدخول جورجيا قرب قرية صالاحلي لمحافظة ساموخ في الساعة 15:35 في 24 مارس.

    قال المكتب الإعلامي لحرس الحدود لوكالة أذرتاج ان الموقوفين وصلوا الى أراضي أذربيجان بالطريق القانوني الرسمي وارادوا الهجرة الى جورجيا ومنها الى احدى الدول الأوروبية.

    يجري التحقيق في كشف قناة هجرة غير قانونية وتحييدها.

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