انخفاض حجم الغاز الطبيعي المصدّر

باكو، 25 مارس، (أذرتاج)

بلغ حجم الغاز الطبيعي المصدّر من أذربيجان خلال شهري يناير - فبراير من العام الجاري مليار و213.8 مليون متر مكعب.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أن تكلفة تصدير الغاز الطبيعي خلال شهري يناير – نوفمبر بلغت 502 مليون دولار أمريكي.

يذكر أنه تم تصدير 3 مليارات و963.6 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من البلاد خلال نفس الفترة من العام الماضي وبلغت تكلفتها مليارين و486.1 مليون دولار.