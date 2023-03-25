انخفاض حجم الغاز الطبيعي المصدّر
AzerTAg.az
٢٥.٠٣.٢٠٢٣ [١٢:٠٣]
باكو، 25 مارس، (أذرتاج)
بلغ حجم الغاز الطبيعي المصدّر من أذربيجان خلال شهري يناير - فبراير من العام الجاري مليار و213.8 مليون متر مكعب.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أن تكلفة تصدير الغاز الطبيعي خلال شهري يناير – نوفمبر بلغت 502 مليون دولار أمريكي.
يذكر أنه تم تصدير 3 مليارات و963.6 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من البلاد خلال نفس الفترة من العام الماضي وبلغت تكلفتها مليارين و486.1 مليون دولار.
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