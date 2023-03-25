  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    انخفاض حجم الغاز الطبيعي المصدّر

    ٢٥‎.٠٣.٢٠٢٣ [١٢:٠٣]
    انخفاض حجم الغاز الطبيعي المصدّر

    باكو، 25 مارس، (أذرتاج)

    بلغ حجم الغاز الطبيعي المصدّر من أذربيجان خلال شهري يناير - فبراير من العام الجاري مليار و213.8 مليون متر مكعب.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أن تكلفة تصدير الغاز الطبيعي خلال شهري يناير – نوفمبر بلغت 502 مليون دولار أمريكي.

    يذكر أنه تم تصدير 3 مليارات و963.6 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من البلاد خلال نفس الفترة من العام الماضي وبلغت تكلفتها مليارين و486.1 مليون دولار.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.٠٣.٢٠٢٣ [١٤:٢٠]
    تصدير 43.6 ألف طن من فحم الكوك
    ٢٥‎.٠٣.٢٠٢٣ [١٢:٥‎٥‎]
    زيادة حجم المنتجات النفطية المصدرة
    ٢٥‎.٠٣.٢٠٢٣ [١٠:٥‎٧]
    انخفاض سعر برميل النفط
    ١٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٤:٢٥‎]
    نقل 3.6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر باكو – تبليسي - أرضروم