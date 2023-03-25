زهور الربيع تضفي روح الحياة على الشوارع والحدائق (صور)
AzerTAg.az
٢٥.٠٣.٢٠٢٣ [١٢:١٨]
باكو، 25 مارس (أذرتاج)
تبعث الزهور السعادة والتفاؤل والهدوء في الانفس ولها تأثير في ترييح الاعصاب.
بدأت الزهور بألوان وأنواع مختلفة تزخرف الحدائق والمساحات في القرى والمدن.
تقدم أذرتاج صورا من زهور الربيع التي تنبت في قرية جيلاكير لمحافظة خاتشماز شمال أذربيجان.
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