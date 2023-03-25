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    لاعب الجودو الاذربيجاني يفوز الذهبية في منافسة "الخوذة الكبرى" بتبيليسي

    ٢٥‎.٠٣.٢٠٢٣ [١٢:٢٩]

    باكو، 25 مارس (أذرتاج)

    حصل اللاعب الاذربيجاني توران بايراموف (60 كغ) على الميدالية الذهبية في منافسة الجودو "الخوذة الكبرى"، المقامة في تبيليسي.

    أفادت أذرتاج ان اللاعب الاذربيجاني انتصر على الجورجي جيورجي ساردالاشفيلي في النهائي.

    واللاعبة الأذربيجانية جولتاج محمدعلييفا (52 كغ) اختتمت المنافسة بفوز البرونزية في المكان الثالث بعد انتصارها على اللاعبة الصينية يغينغ زهو.

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    لاعب الجودو الاذربيجاني يفوز الذهبية في منافسة "الخوذة الكبرى" بتبيليسي لاعب الجودو الاذربيجاني يفوز الذهبية في منافسة "الخوذة الكبرى" بتبيليسي