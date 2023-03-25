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    اقتصاد


    زيادة حجم المنتجات النفطية المصدرة

    ٢٥‎.٠٣.٢٠٢٣ [١٢:٥‎٥‎]
    زيادة حجم المنتجات النفطية المصدرة

    باكو، 25 مارس، (أذرتاج)

    تم تصدير أكثر من 150 الف طن من النفط والمنتجات النفطية التي تم الحصول عليها من الصخور البيتومينية خلال شهري يناير - فبراير من عام 2023. قيمة المنتجات المصدرة أكثر من 97 مليون دولار أمريكي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن البلد صدر 117.2 ألف طن من البتروكيمياويات المقطرة بقيمة 62,5 مليون دولار خلال عام 2022.

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