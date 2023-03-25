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    تصدير 43.6 ألف طن من فحم الكوك

    ٢٥‎.٠٣.٢٠٢٣ [١٤:٢٠]
    تصدير 43.6 ألف طن من فحم الكوك

    باكو، 25 مارس، (أذرتاج)

    تم تصدير 43.6 ألف طن من فحم الكوك خلال شهري يناير – فبراير من العام الجاري.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة المنتج المصدر بلغت 17 مليونا و969.8 ألف دولار أمريكي.

    يذكر انه تم تصدير 31 ألف طن من فحم الكوك البترولي من الدولة في نفس الشهرين من عام 2022 وبلغت قيمة الصادرات 5 ملايين و837.6 ألف دولار أمريكي.

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